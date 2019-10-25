Как сложилась судьба известных владимирских живописцев, можно узнать сегодня на новой выставке в областном Центре изобразительного искусства.

"Двадцать пять лет спустя". Как сложилась судьба известных владимирских живописцев, можно узнать сегодня на новой выставке в областном Центре изобразительного искусства.В 1994 году в залах центра прошёл вернисаж молодых художников под названием "Выставка пяти". В ней участвовали выпускники худ.графа Владимирского педагогического института: Александр Тихонов, Евгений Захаров, Юрий Мокшин, Олег Модоров и Владимир Хамков. В основе произведений этих молодых пейзажистов лежал принцип тональности. Прошло четверть века и их подходы к работе изменились. Теперь, найдя свой путь, художники представляют искусство Владимирской земли на российских и зарубежных форумах. Оценить индивидуальные почерки и полюбоваться излюбленными мотивами можно до 17 ноября.