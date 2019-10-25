Продолжает работу специальная горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции.

Как правильно выбрать? И главное- как хранить? В региональном Управлении Роспотребнадзора продолжает работу специальная "горячая линия" по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции.Вплоть до 6-ого ноября с 10 до 12.00 специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на все вопросы жителей Владимира и области. Рассказать о нормативах, сроках годности овощей, дать рекомендации по выбору безопасной продукции.Телефон горячей линии 8-800-200-05-45, 8 (4922) 45-10-10