Деревенская проза в технике офорта.

"Деревенская проза" в технике офорта. В главном корпусе Ковровской Академии имени Дегтярёва открылась выставка картин известного владимирского художника Владимира Нилова. Реализовать проект помог известный в регионе галерист и меценат Павел Антов.В экспозицию вошли около 100 офортов, созданных в различные периоды творчества мастера. Работы Владимира Николаевича демонстрируют удивительную красоту Владимирского края. По мнению искусствоведов, продолжатель традиционной линии классического офорта входит в десятку лучших художников-графиков России. Богатство полутонов, тонкость фактуры и главное- глубокие выразительные образы - всё это работы Владимира Нилова. На церемонии открытия присутствовал сам автор и с удовольствием отвечал на вопросы гостей выставки.