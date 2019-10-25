Для оправдания своей агрессивной политики странам Запада необходимо вести масштабную информационную кампанию против Союзного государства и России в частности. И в рамках этой работы недоброжелатели пытаются внести раскол между Москвой и Минском.

Для оправдания своей агрессивной политики странам Запада необходимо вести масштабную информационную кампанию против Союзного государства и России в частности. И в рамках этой работы недоброжелатели пытаются внести раскол между Москвой и Минском."Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России", – во время заседания совместной коллегии российского и белорусского военных ведомств напомнил министр обороны России Сергей Шойгу. При этом иностранные государства заинтересованы в ослаблении своего оппонента."На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", – цитирует РИА Новости главу Минобороны. Тем временем НАТО наращивают вдоль своих восточных рубежей военные силы."На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности" – заметил Сергей Шойгу.Материал дополняется.