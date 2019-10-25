Для оправдания своей агрессивной политики странам Запада необходимо вести масштабную информационную кампанию против Союзного государства в целом и России в частности. В рамках этой работы недоброжелатели пытаются внести раздор между Москвой и Минском.

Для оправдания своей агрессивной политики странам Запада необходимо вести масштабную информационную кампанию против Союзного государства в целом и России в частности. В рамках этой работы недоброжелатели пытаются внести раздор между Москвой и Минском."Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России", – во время заседания совместной коллегии российского и белорусского военных ведомств напомнил министр обороны Сергей Шойгу. Иностранные государства заинтересованы в ослаблении оппонента."На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", – цитирует РИА Новости главу Минобороны. Тем временем НАТО наращивает вдоль своих восточных рубежей военные силы."На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", – заметил Шойгу.Доброе утро! На полигоне «Брестский» начались совместные российско-белорусские тактические учения Сил специальных операций ВС Белоруссии и Воздушно-десантных войск России.— Алексей Ковалёв����♑ (@LehaedKingisepp)Ответ на этот вызов Россия и Белоруссия дают сообща. В частности, большое внимание уделяется развитию совместной региональной группировки войск, оперативной и боевой подготовке, а также формированию единой нормативной правовой базы."Сегодня мы подведем итоги взаимодействия и определим основные направления дальнейшей работы", – подчеркнул министр обороны России. Он добавил, что приоритетом работы в этом направлении должны стать согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры.