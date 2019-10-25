Блестящий успех России в деле урегулировании кризиса в Сирии доказал, что она по-праву числится в списке великих мировых держав. Французские эксперты отмечают, что Москва продолжает брать новые высоты на этом пути.

Блестящий успех России в деле урегулировании кризиса в Сирии доказал, что она по-праву числится в списке великих мировых держав. Французские эксперты отмечают, что Москва продолжает брать новые высоты на этом пути.Успехи России на Ближнем Востоке в своей статье в Le Figaro оценил бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.Свое место в первом ряду мировых держав Россия заняла благодаря работе по отстаиванию суверенитета других стран, передает . Секрет успеха страны кроется в том, что она умеет говорить и договариваться со всеми сторонами.Дипломат добавил, что именно Россия, а не США, доилась мира на Ближнем Востоке, передает . Он добавил, что пока Вашингтон сохраняет свое господство в регионе, но уже сейчас вынужден мириться с возрастающим влиянием Москвы.Материал дополняется.