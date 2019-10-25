Сотрудники полиции по горячим следам задержали во Владимире двух девушек 15 и 16 лет. В состоянии алкогольного опьянения она нападали на прохожих и пытались их ограбить. Их жертвой стала и школьница.

Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали во Владимире двух девушек 15 и 16 лет. В состоянии алкогольного опьянения она нападали на прохожих и пытались их ограбить. Их жертвой стала и школьница.По информации Следственного комитета, утром 26 сентября пьяные девушки на улице Владимира напали на девочку, направлявшуюся в школу. Одна из несовершеннолетних схватила ребенка за волосы, отбросила на асфальт, а затем у неё похитили деньги и дорогостоящий телефон. Нападавших удалось задержать по «горячим» следам благодаря немедленному обращению мамы пострадавшего ребенка.Следователи и сотрудники владимирской полиции отрабатывали другие эпизоды противоправных действий несовершеннолетних, совершенных утром того же дня. Установлено, что в течение часа с 7 до 8 утра они напали еще на четверых человек, совершив попытку хищения имущества граждан. Нападали на женщин, старались вырвать из их рук сумку, где находились дорогие телефоны и денежные средства.Следователи выяснили, что 15-летняя подозреваемая являлась воспитанницей одного из детских домов региона, куда была помещена после смерти отца, оставшись сиротой, 16 раз самовольно уходила из учреждения, состоит на учетах в органах системы профилактики. По ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вторая девочка воспитывается в неполной семье, передана под контроль мамы и органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.