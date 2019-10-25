Победителями в конкурсе стали сразу 6 человек

Подошёл к концу конкурс на самый красивый частный дом во Владимире. С июня по август оценщики просматривали заявки владимирцев и определились с победителями.Всего в конкурсе принимали участие 35 человек. Победителями стали дома сразу нескольких семей:Алексей Крючков - г. Владимир, ул. Садовая, д.24;Алексей Белоусов — г. Владимир, ул. Садовая, д.39;Жанна Семеликова — г. Владимир, ул. Совхозная, д.8;Тамара Никифорова - г. Владимир, ул. Пугачева, д.201;Галина Захарова — г. Владимир, ул. Совхоз Вышка, д.22;Олег Моисеенко — г. Владимир, ул. Озерная, д.27Эти дома оказались лучше других в оценочных критериях, а именно: благоустройство дворовой территории, устройство клумб, цветников; посадка деревьев и кустарников, опрятный вид фасада дома, наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах, санитарное состояние прилегающей территории, своевременный покос, состояние заборов, ограждений, палисадников, наличие зеленых насаждений и их содержание, а также творческий подход к украшению домов.