В администрации Ленинского района Владимира подвели итоги конкурса по благоустройству среди частных домовладений.

В администрации Ленинского района Владимира подвели итоги конкурса по благоустройству среди частных домовладений. Оценивались - благоустройство территории, опрятный вид фасада дома, состояние ограждений, палисадников, наличие зеленых насаждений, а также проявление творческой инициативы жителей. В итоге победителями стали:Крючков Алексей Сергеевич - г. Владимир, ул. Садовая, д.24;Белоусов Алексей Васильевич — г. Владимир, ул. Садовая, д.39;Семеликова Жанна Сергеевна — г. Владимир, ул. Совхозная, д.8;Никифорова Тамара Григорьевна - г. Владимир, ул. Пугачева, д.20\1;Захарова Галина Федоровна — г. Владимир, ул. Совхоз Вышка, д.22;Моисеенко Олег Александрович — г. Владимир, ул. Озерная, д.27Все участники награждены Благодарственными письмами администрации Ленинского района, а победители стали обладателями табличек с надписью «Дом образцового содержания. Победитель конкурса по благоустройству среди частных домовладений в 2019 году».