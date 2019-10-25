50 тысяч доз Совигриппа закуплены за счёт средств федерального бюджета.

50 тысяч доз "Совигриппа" закуплены за счёт средств федерального бюджета.Накануне эпидсезона во Владимирской области планируют привить от гриппа 45 процентов населения, отмечают в облздраве. Прививки уже сделали свыше двухсот тысяч жителей региона . В том числе, более 50 тыс. детей. Иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат дети с полугода, школьники, студенты, врачи и учителя, работники сферы транспорта и коммунального хозяйства, люди старше 60 лет.