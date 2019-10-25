Теперь Белому дому придётся проводить новый конкурс

Московский центральный аппарат ФАС отменил итоги конкурса на мусорного оператора зоны №2, в которую входят Владимир, Ковров, ЗАТО Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.Причиной отмены стали жалобы, поданные сразу несколькими фирмами, претендовавшими на контракт. Это означает не только что ООО «Перспектива» не будет мусорным оператором зоны №2, но и что Белому дому придётся заново проводить конкурс. Проблемой могут послужить лишь сроки, ведь «мусорная реформа» должна была стартовать во Владимирской области с 1 декабря.