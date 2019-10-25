Октябрь попрощается с Владимирской областью заморозками и снегом.

Октябрь попрощается с Владимирской областью заморозками и снегом. Справедливости ради нужно отметить, что этот месяц порадовал жителей региона высокими для этого времени года температурами. Достаточно сказать, что они превысили климатическую норму почти на 3 с половиной градуса. Но уже с понедельника заметно похолодает. Ночью обещают +1 один, а днём не выше семи. И это только начало. Во вторник обещают всего лишь +3, а ночью до минус 3-х. Всё это будет сопровождаться сильными ливнями, а затем обещают и снег. В общем, уважаемые автолюбители, пора переобуваться.