Бывший президент Украины Петр Порошенко прикрывал своих соратников, занимавшихся офшорными махинациями. С очередной порцией разоблачений выступил юрист, экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко прикрывал своих соратников, занимавшихся офшорными махинациями. С очередной порцией разоблачений выступил юрист, экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.В своем телеграм-канале он написал, что два месяца назадправоохранителям были направлены результаты неофициального расследования олюксембургских счетах соратников Порошенко и их офшорных доходах. По словамПортнова, один из приближенных экс-президента на Кипре формально оформил насебя акции телеканала "Прямой", принадлежащего бывшему главегосударства.Портнов опубликовал данные об офшорныхкомпаниях-"прокладок", которые использовались окружением экс-президента.Указанные структуры имеют счета в одном из банков Люксембурга – там же, гдехранит сбережения Порошенко.На сегодняшний день на счетах аффилированных с Порошенко лицнаходится 32 миллиона евро. "Новые подробности об этом сообщу, как толькоэто станет возможным по процессуальным причинам”, – заключил юрист.Ранее бывшего президента обвинили в получении крупнойвзятки. По словам главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХАндрея Греса, на посту главы государства получил взятку в размере 150миллионов долларов.Аудит транзакций Порошенко может показать вывод средств в офшоры в дни боев в Иловайске и Дебальцево.Президент Украины занимался переводом средств на свои офшорные счета в дни самых страшных боев на востоке Украины и соответствующий аудит его транзакций это подтвердит.— Олег Володарський (@Volodarskiyy)Сейчас экс-президент фигурирует в 13 уголовных делах. Покаон проходит в качестве обвиняемого. После поражения на президентских выборахпереместился в кресло депутата Верховной рады. В сентябре парламентотменил депутатскую неприкосновенность. Эксперты не исключают, что в началеследующего года политик может быть заключен под стражу.