Бывший президент Украины Петр Порошенко прикрывал своих соратников, занимавшихся офшорными махинациями. С очередной порцией разоблачений выступил юрист, экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
Бывший президент Украины Петр Порошенко прикрывал своих соратников, занимавшихся офшорными махинациями. С очередной порцией разоблачений выступил юрист, экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
В своем телеграм-канале он написал, что два месяца назад
правоохранителям были направлены результаты неофициального расследования о
люксембургских счетах соратников Порошенко и их офшорных доходах. По словам
Портнова, один из приближенных экс-президента на Кипре формально оформил на
себя акции телеканала "Прямой", принадлежащего бывшему главе
государства.
Портнов опубликовал данные об офшорных
компаниях-"прокладок", которые использовались окружением экс-президента.
Указанные структуры имеют счета в одном из банков Люксембурга – там же, где
хранит сбережения Порошенко.
На сегодняшний день на счетах аффилированных с Порошенко лиц
находится 32 миллиона евро. "Новые подробности об этом сообщу, как только
это станет возможным по процессуальным причинам”, – заключил юрист.
Ранее бывшего президента обвинили в получении крупной
взятки. По словам главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ
Андрея Греса, на посту главы государства получил взятку в размере 150
миллионов долларов.
Аудит транзакций Порошенко может показать вывод средств в офшоры в дни боев в Иловайске и Дебальцево.
Президент Украины занимался переводом средств на свои офшорные счета в дни самых страшных боев на востоке Украины и соответствующий аудит его транзакций это подтвердит.
— Олег Володарський (@Volodarskiyy)
Сейчас экс-президент фигурирует в 13 уголовных делах. Пока
он проходит в качестве обвиняемого. После поражения на президентских выборах
переместился в кресло депутата Верховной рады. В сентябре парламент
отменил депутатскую неприкосновенность. Эксперты не исключают, что в начале
следующего года политик может быть заключен под стражу.