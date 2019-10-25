Любители искусства узнают неизвестные грани его таланта

Сегодня - 80-летие со дня рождения известного владимирского художника Виктора Дынникова. В память о мастере его вдова и сын организовали выставку. Она откроется сегодня в 17.00 в творческом пространстве "Фабрика".Выставка станет открытием творчества художника, ушедшего из жизни в 2005-м. Любители искусства узнают неизвестные грани его таланта. Название "Нездешний" - по записи в дневнике Виктора Дынникова. Так Виктор Павлович писал о себе, поскольку родился между Азией и Европой. В казахстанском городе Уральске. Его творчество было удивительно самобытным. В основе работ Дынникова лежит европейское живописное наследие. Виктор Павлович любил удивлять. Владимирский зритель и в этот раз откроет новое для себя. 135 живописных и графических работ выставляются впервые.