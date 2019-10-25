Любители искусства узнают неизвестные грани его таланта

Только что во Владимире, в выставочном пространстве "Фабрики" открылась выставка памяти Виктора Дынникова. Она приурочена к 80-ой годовщине со дня рождения мастера."Нездешний". Виктор Дынников был непохож на владимирских художников ни в творчестве, ни внешне. Черноволосый, с узким темным лицом, больше походил на испанского идальго.Аида Дынникова , жена художника: "Он сам себя называл "нездешний", и в Питере его звали Принц Датский, потому у него внешность была необычной совершенно. "Виктор Дынников получил прекрасное образование. Окончил Академию художеств имени Репина в Петербурге. Поступил с первой попытки. Но не стал приверженцем реализма. Больше притягивали западные художники. Дынников родился в один день с Пикассо - 25 октября. Это был его любимый художник. Вероятно поэтому Дынников предпочитал мыслить также: формами и цветом. Пикассо говорил: рисовать нужно как ребенок. По владимирским меркам - непонятно. Владимирская пейзажная школа не принимала Виктора Павловича, но он продолжал идти своим путем.Аида Дынникова , жена художника: "Он даже попробовал однажды. Я хочу попробовать как владимирские художники. Он одну работу сделал, потом очень долго смеялся и сказал: Я не тот!"Наталья Дынникова - племянница мастера. Будущий искусствовед. Как и Дынников учится в Академии имени Репина. Единственная из всей семьи Дынниковых, кто продолжил его дело. С творчеством Виктора Павловича познакомилась недавно. Оно заворожило. Свой диплом Наталья хочет посвятить творчеству Виктора Дынникова.Наталья Дынникова, племянница художника: "Для себя, когда я чуть-чуть повзрослела я открыла, я поняла, увидела, что это такое. Каждый раз, когда я смотрю на эти работы, я заново открываю мир. И когда ты смотришь на эти деревья, которые ты тысячу раз видела и тебе уже все равно на них, но вот ты видишь эти работы, заново видишь этот мир. Вот это самое ценное."Виктор Павлович безумно любил людей. Неслучайно у него столько портретов. Друзья, коллеги, жена, дети ,просто знакомые. И в каждом - характер человека. Для внука Ивана Дынникова, будущего психолога, выставка - словно встреча с дедом. Виктора Павловича не стало в 2005-м.Иван Дынников, внук художника: "Хожу и вижу частичку чего-то родного в каждой работе. Добро. Что-то такое приятное."Отец научил ценить чужое творчество, признается дочь Наталья. Однажды раскритиковала одну картину, а Виктор Павлович около нее стоял несколько часов.((Наталья Дынникова, дочь художника: "Он очень серьезно ко мне повернулся и сказал: "Наташа, я очень тебя прошу, никогда не уничтожай чужой труд. Художник старался. Это его мысли, его чувства. Не видишь ничего красивого для себя, отойди в сторону!"В выставочном пространстве "Фабрики":- все грани таланта Дынникова. Художника нездешнего, но такого родного.Вера Куликова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"