Модель Мария Погребняк опубликовала в Сторис в Своем Инстаграм новый пост. В нем она обратилась за советам к своим преданным поклонникам.

Модель Мария Погребняк опубликовала в Сторис в Своем Инстаграм новый пост. В нем она обратилась за советам к своим преданным поклонникам.Супруга известного российского футболиста Павла Погребняка рассказала, что столкнулась с проблемами со спиной. Она умоляла подписчиков дать контакты хорошего массажиста, который бы смог принять ее на сеанс в ближайшее время."Моя поясница просто плачет от боли!", – призналась обеспокоенная своим состоянием дизайнер.Напомним, Мария – многодетная мать троих замечательных малышей. Недавно она поделилась воспоминаниями о своей первой беременности. Как писали ранее "Дни.ру", в то время девушка столкнулась с жутким токсикозом. Ей даже пришлось ложиться в клинику на сохранение, причем трижды.Тем не менее, несмотря на все сложности, жена спортсмена родила здорового мальчика. Речь идет о старшем сыне Артеме, который появился на свет в далеком 2007 году. Спустя два года модель снова осчастливила знаменитого мужа, подарив ему еще одного мальчика – Павла. И, наконец, в 2011 пара в третий раз стала родителями. Поразительно, но снова сын. Его дали имя Алексей.