Точки зрения депутатов на праздник принципиально расходятся. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не ссориться из-за Хэллоуина-2019.

Точки зрения депутатов на праздник принципиально расходятся. Членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян призвал Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не ссориться из-заХэллоуина-2019."Друзьямои, вы дороги мне оба, оставьте ссоры в стороне. Виталий Валентинович, мнетоже Хэллоуин не по душе, но разве можно обижать Наталью Владимировну? Такаягарная дивчина, а вы с ней в буфете не здороваетесь", – с иронией обратилсячерез "Дни.ру" к политикам эксперт. Он отметил, что повода для ссоры нет –всего лишь "какой-то заморский праздник".Материал дополняется