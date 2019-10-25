Точки зрения депутатов на праздник принципиально расходятся. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян призвал Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не ссориться из-за
Хэллоуина-2019.
Точки зрения депутатов на праздник принципиально расходятся. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян призвал Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не ссориться из-за
Хэллоуина-2019.
"Друзья
мои, вы дороги мне оба, оставьте ссоры в стороне. Виталий Валентинович, мне
тоже Хэллоуин не по душе, но разве можно обижать Наталью Владимировну? Такая
гарная дивчина, а вы с ней в буфете не здороваетесь", – с иронией обратился
через "Дни.ру" к политикам эксперт. Он отметил, что повода для ссоры нет –
всего лишь "какой-то заморский праздник".
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