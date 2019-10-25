Точки зрения депутатов на праздник принципиально расходятся. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян призвал Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не ссориться из-за
Хеллоуина-2019.
Точки зрения депутатов на праздник принципиально расходятся. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян призвал Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не ссориться из-за
Хеллоуина-2019.
"Друзья
мои, вы дороги мне оба, оставьте ссоры в стороне. Виталий Валентинович, мне
тоже Хеллоуин не по душе, но разве можно обижать Наталью Владимировну? Такая
гарная дивчина, а Вы с ней в буфете не здороваетесь", – с иронией обратился
через "Дни.ру" к политикам эксперт. Он отметил, что повода для ругани нет –
всего лишь "какой-то заморский праздник".
"Мне кажется, что Милонову с Поклонской ссориться – это
вообще последнее дело. Им бы поддерживать друг друга, а тут ссора, которая яйца
выеденного не стоит. Непорядок. Надо им поскорее мириться", – заявил Манукян.
При
этом он заверил, что готов лично прийти к каждому из них в кабинет и помирить,
если нужно. "Не дуйтесь друг на друга", – призвал эксперт.
Ранее в "Инстаграме" Наталья
Поклонская высказалась о своем отношении к проведению Хеллоуина-2019. Она
уверена, что российская молодежь должна сама решить, какие праздники отмечать.
24 Окт 2019 в 1:11 PDT
"По моему мнению, наша молодежь
способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать
и по какому поводу веселиться", – заявила экс-прокурор Крыма. Она
пообещала учителям и родителям помочь, если вдруг на них начнут давить по поводу проведения Хеллоуина-2019.
Таким образом Наталья Поклонская
отреагировала на действия коллеги, депутата Госдумы Виталия Милонова,
который начал борьбу с этим праздником. Он открыл горячую линию, на которую бы могли писать
родители, если вдруг услышат о в школе. Идею
поддержал протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.
– современный международный
праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии
и Шотландии. Отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех
святых. На этот праздник люди наряжаются в костюмы и выпрашивают
сладости.