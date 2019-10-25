Точки зрения депутатов на праздник принципиально расходятся. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не ссориться из-за Хеллоуина-2019.

Точки зрения депутатов на праздник принципиально расходятся. Членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян призвал Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не ссориться из-заХеллоуина-2019."Друзьямои, вы дороги мне оба, оставьте ссоры в стороне. Виталий Валентинович, мнетоже Хеллоуин не по душе, но разве можно обижать Наталью Владимировну? Такаягарная дивчина, а Вы с ней в буфете не здороваетесь", – с иронией обратилсячерез "Дни.ру" к политикам эксперт. Он отметил, что повода для ругани нет –всего лишь "какой-то заморский праздник"."Мне кажется, что Милонову с Поклонской ссориться – этовообще последнее дело. Им бы поддерживать друг друга, а тут ссора, которая яйцавыеденного не стоит. Непорядок. Надо им поскорее мириться", – заявил Манукян.Приэтом он заверил, что готов лично прийти к каждому из них в кабинет и помирить,если нужно. "Не дуйтесь друг на друга", – призвал эксперт.Ранее в "Инстаграме" НатальяПоклонская высказалась о своем отношении к проведению Хеллоуина-2019. Онауверена, что российская молодежь должна сама решить, какие праздники отмечать.24 Окт 2019 в 1:11 PDT"По моему мнению, наша молодежьспособна самостоятельно определять, какие праздники отмечатьи по какому поводу веселиться", – заявила экс-прокурор Крыма. Онапообещала учителям и родителям помочь, если вдруг на них начнут давить по поводу проведения Хеллоуина-2019.Таким образом Наталья Поклонскаяотреагировала на действия коллеги, депутата Госдумы Виталия Милонова,который начал борьбу с этим праздником. Он открыл горячую линию, на которую бы могли писатьродители, если вдруг услышат о в школе. Идеюподдержал протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.– современный международныйпраздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландиии Шотландии. Отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всехсвятых. На этот праздник люди наряжаются в костюмы и выпрашиваютсладости.