Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Игорь Крутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался с предательством.

Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. ИгорьКрутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался спредательством.Во время записи шоу Тодоренко напомнила Крутому его жевысказывание. "Я очень доверяю людям – это один из самых больших моихнедостатков", – сказал как-то композитор журналистам.Игорю Яковлевичу пришлось пояснить сказанное. "Я стольконарывался на предательства, на какие-то измены. Я не имею ввиду женские. Хотя мнемать всегда говорила: для того чтобы не разочаровываться не надо очаровываться.А я наученный, но какое-то время проходит, и я все равно начинаю очаровываться",– сказал Крутой.Также в беседе композитор рассказал, что уже год занимается боксом. Осваиватьединоборство звезде помогает тренер. По словам 65-летнего, он чувствуетсебя всего на 40 лет, поэтому, по его мнению, его и тянет в этот травмоопасныйспорт."Я просто не чувствую себя на тот возраст, который я вижу всвоем паспорте, и я продолжаю какие-то вещи, которые не соответствуют моему возрасту",– сказал композитов в ютуб-шоу .Игорь Яковлевич со временем планирует выкладывать результатытренировок в личный блог. С недавних пор композитор ведет свою страничку в "Инстаграм".Знаменитость делает публикации ежедневно."Я не хотел чувствовать себя изгоем в семье. В семье все в "Инстаграм",один я... Во-вторых, все вокруг происходит. Я отнекивался, отнекивался, нопотом, когда уже взялся, за два месяца набил 335 тысяч (подписчиков)", – похвастался