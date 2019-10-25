Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Игорь
Крутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался с
предательством.
Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Игорь
Крутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался с
предательством.
Во время записи шоу Тодоренко напомнила Крутому его же
высказывание. "Я очень доверяю людям – это один из самых больших моих
недостатков", – сказал как-то композитор журналистам.
Игорю Яковлевичу пришлось пояснить сказанное. "Я столько
нарывался на предательства, на какие-то измены. Я не имею ввиду женские. Хотя мне
мать всегда говорила: для того чтобы не разочаровываться не надо очаровываться.
А я наученный, но какое-то время проходит, и я все равно начинаю очаровываться",
– сказал Крутой.
Также в беседе композитор рассказал, что уже год занимается боксом. Осваивать
единоборство звезде помогает тренер. По словам 65-летнего, он чувствует
себя всего на 40 лет, поэтому, по его мнению, его и тянет в этот травмоопасный
спорт.
"Я просто не чувствую себя на тот возраст, который я вижу в
своем паспорте, и я продолжаю какие-то вещи, которые не соответствуют моему возрасту",
– сказал композитов в ютуб-шоу .
Игорь Яковлевич со временем планирует выкладывать результаты
тренировок в личный блог. С недавних пор композитор ведет свою страничку в "Инстаграм".
Знаменитость делает публикации ежедневно.
"Я не хотел чувствовать себя изгоем в семье. В семье все в "Инстаграм",
один я... Во-вторых, все вокруг происходит. Я отнекивался, отнекивался, но
потом, когда уже взялся, за два месяца набил 335 тысяч (подписчиков)", – похвастался