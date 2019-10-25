Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Игорь Крутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался с предательством.

Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. ИгорьКрутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался спредательством.Во время записи шоу Тодоренко напомнила Крутому его жевысказывание: "Я очень доверяю людям – это один из самых больших моихнедостатков". Игорю Яковлевичу пришлось пояснить эту фразу."Я стольконарывался на предательство, на какие-то измены. Я не имею в виду женские. Мнемать всегда говорила: для того чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.А я наученный, но какое-то время проходит, и все равно начинаю очаровываться",– признался Крутой.Также он рассказал, что уже год занимается боксом. Осваиватьединоборство звезде помогает тренер. По словам 65-летнего, он чувствуетсебя на 40 лет, поэтому его и тянет в травмоопасныйспорт."Я просто не чувствую себя на тот возраст, который вижу всвоем паспорте, и продолжаю какие-то вещи, которые не соответствуют моему возрасту",– сказал композитор в ютуб-шоу .Игорь Яковлевич планирует выкладывать результатытренировок в личный блог. С недавних пор он ведет свою страницу в "Инстаграме".Знаменитость делает публикации ежедневно."Не хотел чувствовать себя изгоем в семье. В семье все в "Инстаграме",один я... Во-вторых, все вокруг происходит... Я отнекивался, отнекивался, нопотом, когда уже взялся, за два месяца набил 335 тысяч (подписчиков. – Прим. ред.)", – похвастался