Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Игорь
Крутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался с
предательством.
Композитор побывал в гостях у телеведущей Регины Тодоренко. Игорь
Крутой признался, что не перестал верить людям, хотя часто сталкивался с
предательством.
Во время записи шоу Тодоренко напомнила Крутому его же
высказывание: "Я очень доверяю людям – это один из самых больших моих
недостатков". Игорю Яковлевичу пришлось пояснить эту фразу.
"Я столько
нарывался на предательство, на какие-то измены. Я не имею в виду женские. Мне
мать всегда говорила: для того чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.
А я наученный, но какое-то время проходит, и все равно начинаю очаровываться",
– признался Крутой.
Также он рассказал, что уже год занимается боксом. Осваивать
единоборство звезде помогает тренер. По словам 65-летнего, он чувствует
себя на 40 лет, поэтому его и тянет в травмоопасный
спорт.
"Я просто не чувствую себя на тот возраст, который вижу в
своем паспорте, и продолжаю какие-то вещи, которые не соответствуют моему возрасту",
– сказал композитор в ютуб-шоу .
Игорь Яковлевич планирует выкладывать результаты
тренировок в личный блог. С недавних пор он ведет свою страницу в "Инстаграме".
Знаменитость делает публикации ежедневно.
"Не хотел чувствовать себя изгоем в семье. В семье все в "Инстаграме",
один я... Во-вторых, все вокруг происходит... Я отнекивался, отнекивался, но
потом, когда уже взялся, за два месяца набил 335 тысяч (подписчиков. – Прим. ред.)", – похвастался