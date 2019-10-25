3 октября она спасла жизнь мужчины, пострадавшего в аварии. Светлана успела вытащить человека из салона до возгорания автомобиля.

В Управлении МЧС сегодня наградили Светлану Бутырёву, жительницу деревни Сущёво. 3 октября она спасла жизнь мужчины, пострадавшего в аварии. Его машина съехала в кювет и врезалась в деревья. Светлана успела вытащить человека из салона до возгорания автомобиля.Светлана Бутырёва, жительница Суздальского района: "Вызвала скорую, и перевернули его на спину. Он стонал от боли, говорил, что тазовые кости у него болят. В это время смотрю, а машина все больше разгорается. В капоте огонь начался. И попросила его друга перенести его, иначе все загорится. Мы его перенесли на другую сторону дороги к моей машине."Светлана - жительница посёлка Содышка, проезжала мимо вместе с дочерьми. Увидев аварию, быстро остановилась. Если бы не оперативность Светланы, мужчина мог погибнуть.Огонь уничтожил его автомобиль полностью. Экипаж скорой доставил пострадавшего в городскую больницу. Светлана подчёркивает: страха не было. Девушка не впервые спасает жизнь человека. В 13 лет вместе с друзьями она вытащила пожилых людей из горящего дома. Храбрый поступок не остался незамеченным. За мужество и неравнодушие героиню наградили Почетной грамотой Главного управления МЧС России по Владимирской области.Екатерина Мищенко, руководитель пресс-службы управления МЧС по Владимирской области: "В МЧС России всегда поощрялись и отмечались случаи, когда обычные граждане проявляют героизм и спасают также жизни людей. Очень жаль, что не о всех таких мы узнаем. И здесь хотелось бы поблагодарить, в частности, и средства массовой информации, из которых мы узнаем 80% таких случаев."