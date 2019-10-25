Михаил Галустян – любимец женщин. На экране он всегда невероятно веселый и харизматичный, чего не скажешь про жизнь телегероя.

МихаилГалустян – любимец женщин. На экране он всегда невероятно веселый ихаризматичный, чего не скажешь про жизнь телегероя.Оказывается,он достаточно сложный человек. То, что мы видим на экране, совсем несоответствует семейному "амплуа" – в быту он абсолютно другой."Следующий год будет уМихаила не совсем простым. Но ноябрь обещает быть интересным в плане творческихуспехов и работы, – рассказала "Дни.ру" - Я не вижу каких-либоконфликтов или проблем. Можно сказать, тишь да гладь. В ноябре он будетчувствовать себя на коне: карьера пойдет в гору, он будет творить и "вытворять". В декабре егождет какое-то интересное знакомство, причем с мужчиной, который принесет ссобой идеи для строительства нового бизнеса. И тут будет над чем подумать".Ясновидящая не уверена, что Галустян рискнет сразу кинуться в бой, но мысли о чем-то новом явнозакрепятся в его голове.27 Мар 2019 в 12:03 PDTДекабрьокажется весьма спокойным для артиста, что странно, ведь звезды шоу-бизнеса в этот период наоборот заняты накорпоративах. На этих предновогодних вступлениях они зарабатывают гораздо больше,чем за весь год. "Особой активности у Галустяна в этот период я не наблюдаю,но он явно будет доволен тем, что у него есть, он не станет рваться заработатьеще", – говорит гадалка.Январь и февраль – время крупных финансовых инвестиций. Тут возможна покупка недвижимости, как в Москве,так и за рубежом. Приобретение транспортного средства, либо замена старого на более дорогостоящую модель и долгожданное вложение в новыйбизнес. "Судя по картам, бизнес не сразу начнет приносить дивиденды, но он будетработать на перспективу, поясняет Копнева. А вот март для Михаила не очень позитивный месяц. Здесь будетвсе: выяснение отношений, скандалы, разборки (вплоть до размахивания кулаками).Конфликтов личного характера в марте не избежать. Карты показали, что этинеурядицы могут привести к разрыву с женой. Доподлинно пока нельзя сказать,что они окончательно разойдутся, но разъехаться на какое-то время они могут.1 Авг 2019 в 10:34 PDTАпрель – месяц работы икарьеры. Михаил будет стараться изо всех сил заработать по максимуму. Майпринесет много хлопот. Возникнут проблемы, связанные с еготворчеством: будет критика в его адрес, негативные отзывы. Он займетоборонительную позицию, будет постоянно высказывать свое мнение, совершатькакие-то действия в свою защиту. Все это ударит по его нервной системе издоровью. Он как мышка будет усердно взбивать сметану в банке, и вконечном итоге снова выберется наверх.Лето пройдет под девизом— друзья наше все. Будут вечеринки, посиделки, путешествия, новыйбизнес. "Проект родится благодаря активности Михаила и его единомышленниковуже в июле. Он познакомится с крупным бизнесменом, который станет дольщикомв новой кампании Галустяна. В августе артист будет метаться между бизнесом иработой, буквально рваться на все части. А вот сентябрь станет месяцем любви и отношений. В поле его зренияпоявится девушка, которая займет буквально все его мысли. Роман будетразвиваться стремительно и в следующем октябре они уже начнутвстречаться", – подытожила парапсихолог.