Михаил
Галустян – любимец женщин. На экране он всегда невероятно веселый и
харизматичный, чего не скажешь про жизнь телегероя.
Михаил
Галустян – любимец женщин. На экране он всегда невероятно веселый и
харизматичный, чего не скажешь про жизнь телегероя.
Оказывается,
он достаточно сложный человек. То, что мы видим на экране, совсем не
соответствует семейному "амплуа" – в быту он абсолютно другой.
"Следующий год будет у
Михаила не совсем простым. Но ноябрь обещает быть интересным в плане творческих
успехов и работы, – рассказала "Дни.ру" - Я не вижу каких-либо
конфликтов или проблем. Можно сказать, тишь да гладь. В ноябре он будет
чувствовать себя на коне: карьера пойдет в гору, он будет творить и "вытворять". В декабре его
ждет какое-то интересное знакомство, причем с мужчиной, который принесет с
собой идеи для строительства нового бизнеса. И тут будет над чем подумать".
Ясновидящая не уверена, что Галустян рискнет сразу кинуться в бой, но мысли о чем-то новом явно
закрепятся в его голове.
27 Мар 2019 в 12:03 PDT
Декабрь
окажется весьма спокойным для артиста, что странно, ведь звезды шоу-бизнеса в этот период наоборот заняты на
корпоративах. На этих предновогодних вступлениях они зарабатывают гораздо больше,
чем за весь год. "Особой активности у Галустяна в этот период я не наблюдаю,
но он явно будет доволен тем, что у него есть, он не станет рваться заработать
еще", – говорит гадалка.
Январь и февраль – время крупных финансовых инвестиций. Тут возможна покупка недвижимости, как в Москве,
так и за рубежом. Приобретение транспортного средства, либо замена старого на более дорогостоящую модель и долгожданное вложение в новый
бизнес. "Судя по картам, бизнес не сразу начнет приносить дивиденды, но он будет
работать на перспективу, поясняет Копнева. А вот март для Михаила не очень позитивный месяц. Здесь будет
все: выяснение отношений, скандалы, разборки (вплоть до размахивания кулаками).
Конфликтов личного характера в марте не избежать. Карты показали, что эти
неурядицы могут привести к разрыву с женой. Доподлинно пока нельзя сказать,
что они окончательно разойдутся, но разъехаться на какое-то время они могут.
1 Авг 2019 в 10:34 PDT
Апрель – месяц работы и
карьеры. Михаил будет стараться изо всех сил заработать по максимуму. Май
принесет много хлопот. Возникнут проблемы, связанные с его
творчеством: будет критика в его адрес, негативные отзывы. Он займет
оборонительную позицию, будет постоянно высказывать свое мнение, совершать
какие-то действия в свою защиту. Все это ударит по его нервной системе и
здоровью. Он как мышка будет усердно взбивать сметану в банке, и в
конечном итоге снова выберется наверх.
Лето пройдет под девизом
— друзья наше все. Будут вечеринки, посиделки, путешествия, новый
бизнес. "Проект родится благодаря активности Михаила и его единомышленников
уже в июле. Он познакомится с крупным бизнесменом, который станет дольщиком
в новой кампании Галустяна. В августе артист будет метаться между бизнесом и
работой, буквально рваться на все части. А вот сентябрь станет месяцем любви и отношений. В поле его зрения
появится девушка, которая займет буквально все его мысли. Роман будет
развиваться стремительно и в следующем октябре они уже начнут
встречаться", – подытожила парапсихолог.