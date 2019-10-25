Установлена величина прожиточного минимума в регионе за третий квартал 2019 года. Его размер составляет: на душу населения – 10485 рублей. В целом по России этот показатель равен 11012 руб.

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. Его размер составляет: на душу населения – 10485 рублей, для трудоспособного населения – 11437 рублей, для пенсионеров – 8827 рублей, для детей – 10494 рубля.По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе снизилась на 283 рубля, сообщает обладминистрация