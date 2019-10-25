Оказалось, что ранее он уже сидел за применение насилия к представителям власти

В отношении 32-летнего жителя города Меленки завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчину подозревают в укусе полицейского в бедро, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.7 октября мужчина, будучи сильно пьяным, домогался до прохожих в центре города. Проходящие мимо полицейские попытались его успокоить, но в ответ он сначала ударил полицейского головой, а затем укусил в область бедра.Мужчину доставили в отделение полиции, где выяснилось, что за 2017 год его дважды судили за применения насилия в отношении представителей власти. За своё систематическое неуважение к полицейским он даже отсидел 2 года в колонии, однако, вернувшись, видимо, решил отомстить. Сейчас меленковец находится под стражей.