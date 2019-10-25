Или получить штраф до миллиона рублей

В Петушинском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Покрова, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих веществ, а именно, стероидов, сообщают в УМВД России по Владимирской области.По версии следствия, обвиняемый заказал через интернет препараты для наращивания мышечной массы, содержащие в своём составе вещества, запрещённые к обороту на территории РФ. Содержимое ампул и таблеток изъяли сотрудники полиции.Уголовное дело направлено в суд. Жителю Покрова грозит срок до 7 лет и штраф до миллиона рублей.