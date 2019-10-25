Направлены в суд материалы уголовных дел в отношении жителя Гусь-Хрустального 1980 года рождения.

Направлены в суд материалы уголовных дел в отношении жителя Гусь-Хрустального 1980 года рождения. Ему предъявлено обвинение в контрабанде и хранении частей огнестрельного оружия. Противоправные действия пресечены сотрудниками регионального УФСБ.По версии следствия, в 2017 году на специализированном форуме обвиняемый договорился с неустановленным лицом, находящимся на территории Украины, о приобретении и дальнейшей пересылке в свой адрес по почте основных частей огнестрельного оружия. После этого, мужчина в отделении почтовой связи получил необычный заказ. В сентябре 2018 года части оружия были изъяты у него сотрудниками ФСБ в ходе обыска по месту жительства.Фото иллюстративное.