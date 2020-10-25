За сутки их количество составило 90 человек.

К утру 25 октября количество инфицированных коронавирусом во Владимирской области выросло на 90 человек. Это на два случая больше, чем 24 октября. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Из них: 20 во Владимире, 14 в Муромском, 12 в Ковровском, 10 в Гусь-Хрустальном, 8 в Александровском, 7 в Гороховецком, 6 в Кольчугинском, 6 в Петушинском, 3 в Юрьев-Польском, 2 в Селивановском, 2 в Вязниковском районах.В целом за период пандемии зарегистрировано 9025 случаев Covid-19.За сутки в России подтверждено 16 710 диагнозов в 84 регионах.