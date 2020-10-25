В соцсетях появилась информация о серьезной аварии, которая произошла вчера ночью. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кольчугинском районе, на дороге, идущей через поселок Белая ..

В соцсетях появилась информация о серьезной аварии, которая произошла вчера ночью. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кольчугинском районе, на дороге, идущей через поселок Белая Речка. Как пишет свидетель происшествия в группе Подслушано Автомобилистов Владимир, почти в полночь белый автомобиль Мазда вылетел с дороги и влетел в дерево. Водитель серьезно пострадал. Пока неизвестно, что произошло, возможно, он не справился с управлением на темной скользской дороге или пытался уйти от столкновения с кем-то.