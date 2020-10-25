145 лет назад в эти дни в России был представлен проект высотного аэростата, который намного лет опередил своё время. Его автор известный химик Дмитрий Менделеев.

145 лет назад в эти дни в России был представлен проект высотного аэростата, который намного лет опередил своё время. Его автор известный химик Дмитрий Менделеев.Но мало кто знает, что ученый в русском обществе 19 века занимал еще место универсального эксперта. В 1890 году он создал проект нового таможенного тарифа и даже написал книгу "Толковый тариф". Напомнили нам об этом событии владимирские таможенники, которые отмечают свой профессиональный праздник 25 октября. Ведомство и сегодня украшают прежде всего его специалисты. Среди которых много талантливых людей.Недавно в коллектив после учебы в ВЛГУ пришла и Яна Батракова. На должность государственного таможенного инспектора. Девушка увлекается вокалом. Неоднократно участвовала в творческих фестивалях таможенных органов "Золотой Кадуцей". Для своих коллег она приготовила свой подарок. Поздравляем службу!