В последние дни ежедневный прирост новых заболевших COVID-19 повышался пугающими темпами. Но в субботу эпидемия неожиданно решила притормозить.

В последние дни ежедневный прирост новых заболевших COVID-19 повышался пугающими темпами. Но в субботу эпидемия неожиданно решила притормозить.В пятницу коронавирус в России установил новый рекорд по числу новых зараженных: 17,3 тысячи человек. Это примерно в полтора раза больше максимального количества выявленных за день больных во время весенней вспышки эпидемии. Но уже на следующий день прирост составил лишь 16,5 тысячи человек.Однако говорить о стабилизации ситуации пока рано. Инфекционист Евгений Тимаков считает, что в Москве обстановка "устаканится" не раньше, чем через две-три недели, а по всей России – только спустя месяц. При этом количество новых случаев КОВИДа начнет уменьшаться лишь после Нового года.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Аданом Гебрейесус, в свою очередь, призвал человечество готовиться к самому трудному периоду пандемии. По словам Гебрейесуса, в ближайшие несколько месяцев распространение коронавируса в мире может достигнуть таких масштабов, что системы здравоохранения будут испытывать максимальную или даже непосильную нагрузку.Коронавирус в МосквеЗаболели – 391 361Умерли – 6 312Выздоровели – 287 910КОРОНАВИРУС В РОССИИЗаболели – 1 497 167Умерли – 25 821Выздоровели – 1 130 818КОРОНАВИРУС В МИРЕЗаболели – 42 202 245Умерли – 1 144 145Выздоровели – 28 551 855Код iframe для тёмной темы:Коронавирус сегодня | | || | | |