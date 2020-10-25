В Гороховецком районе на трассе М7 у деревни Большие Лужки может появиться надземный пешеходный переход.
В Гороховецком
районе
на трассе М7
у деревни
Большие Лужки может появиться
надземный пешеходный переход.
Об этом "Вестям" сообщили в управлении дорогой
Москва Нижний Новгород .
А до этого момента будет действовать старый переход.
Мы уже рассказывали об этой ситуации. Дорожники, при проведении ремонтных работ, с целью повышения безопасности , убрали зебру и после этого местные бабушки стали, рискуя жизнью, перелезать через отбойник и перебегать дорогу в неположенном месте. Жители деревни обратились к уполномоченному по правам человека. И на прошлой неделе неделе сотрудники Упрдора вернули зебру на старое место и сделали разрыв в дорожном ограждении.