Благодаря оперативной работе пожарных было предотвращено распространение огня по зданию.

25 октября в 06:13 МЧС Владимирской области поступило сообщение о пожаре в сельском клубе в деревне Бухары Александровского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Благодаря оперативной работе пожарных было предотвращено распространение огня по зданию. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.«Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекались 4 единицы техники и 14 человек», - добавили в пресс-службе ведомства.Напомним, что днём ранее на пожаре в Александровском районе два человека.