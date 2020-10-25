Сегодня мы чествуем водителей, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится в этой отрасли.

Уважаемые работники и ветераны автомобильной отрасли Владимирской области!Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!Роль автотранспортного комплекса в жизни нашего региона трудно переоценить. С его помощью осуществляются грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивается развитие промышленности, сельского хозяйства, стройиндустрии, торговли и социальной сферы.Современная транспортная логистика – ключевое условие модернизации экономики области. Бесперебойное движение, безопасность, точность и качество перевозок позволяют реализовывать масштабные инвестиционные проекты.Благодаря национальным проектам и федеральным программам во Владимирской области улучшается качество и безопасность дорог, закупается новая техника для учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты и культуры, обновляется пассажирский транспорт.Сегодня мы чествуем водителей, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится в этой отрасли.Уверен, что профессионализм, ответственность, выдержка, умение быстро ориентироваться в самой сложной обстановке и принимать правильные решения и в дальнейшем позволят вам добиваться высоких результатов в работе, обеспечат безопасность дорожного движения в нашем регионе. Особая благодарность – ветеранам, которые вкладывали свой талант, силы и энергию на становление отрасли, на воспитание достойной смены.В этот праздничный день желаю вам успешной работы, оптимизма, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким! Доброго пути!Губернатор области В.В.Сипягин