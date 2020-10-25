В многоэтажке на улице Кирова в областном центре произошел пожар. Из-за возгорания в многоквартирном доме спасателям пришлось эвакуировать жителей. Как сообщает пресс-служба тревожного

В многоэтажке на улице Кирова в областном центре произошел пожар. Из-за возгорания в многоквартирном доме спасателям пришлось эвакуировать жителей. Как сообщает пресс-служба тревожного ведомства, очевидцы сообщили о сильном задымлении в подъезде дома № 16 «а». Прибывшие на место пожарные установили, что дым идет из двери, ведущей в подвал. Там горели сараи. Огонь охватил площади в