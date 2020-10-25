В полночь с 24 на 25 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре, как сообщает пресс-служба ведомства. Огонь вспыхнул в дачном доме 175 в городе ..

В полночь с 24 на 25 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре, как сообщает пресс-служба ведомства. Огонь вспыхнул в дачном доме 175 в городе Покрове, в СНТ Контакт.А дом в Александровском районе, в деревне Бухары ул Лесная д 4 загорелся рано утром.По звонкам о происшествиях незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Информация о причинах пожаров уточняется.