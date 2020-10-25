До 100 тысяч человек вышли на улицы в Минске, чтобы выразить свой протест после истечения срока ультиматума Светланы Тихановской Александру Лукашенко. Народ постарались загнать обратно с применением самых жестких методов.

До 100 тысяч человек вышли на улицы в Минске, чтобы выразить свой протест после истечения срока ультиматума Светланы Тихановской Александру Лукашенко. Народ постарались загнать обратно с применением самых жестких методов.Очевидцы рассказывают о взрывах, которые раздаются вечером 25 октября в Минске. Судя по всему, с таким звуком срабатывают светошумовые гранаты, применяемые силовиками для разгона протестующих.Акции протеста, до этого несколько затухающие, получили второе дыхание после того, как Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко. Президент сделал вид, что не услышал никаких требований. Крайний срок истек и на улицы в Минске и во многих других городах Белоруссии вышли люди.С протестующими Александр Лукашенко не пошел на переговоры. Где-то в отношении митингующих применили газ, где-то забросали толпу светошумовыми гранатами. В Сети также появилась информация о применении силовиками оружия с резиновыми пулями.Из разных городов Белоруссии приходят новости о десятках задержанных. Однако пока оценить число людей, которых удалось схватить силовикам, не представляется возможным. Кроме того, люди сообщают о перебоях с интернетом.Эксперты отмечают, то нынешнее обострение может оказаться решающим. Оппозиция призывают людей выйти на общенациональную забастовку. При этом верные Александру Лукашенко силовики наглядно продемонстрировали, что готовы к самым отчаянным мерам.