В Ивановской области установлен уже установлен "желтый" - первый - уровень.

В Ивановской области установлен уже установлен "желтый" - первый - уровень.Тем не менее, там с ограничениями работают летние кафе и фитнесс-центры. Разрешены одиночные прогулки. Частично открыты санатории и дома отдыха. Магазины работают без ограничений. Соблюдается масочный режим в общественных местах и в транспорте.В Нижегородской области действует второй этап ограничений - это светло-зеленая зона.Там работают только магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Ограничена работа сферы услуг, но открыты, например, парикмахерские. С ограничениями работают кафе, но открыты столовые для работников предприятий.Владимирская, Московская, Ярославская и Рязанская области на карте окрашены в темно-зеленый свет. Это означает 3-й этап ограничений.Работают все магазины и предприятия сферы услуг, а также образовательные учреждения. Открыты пансионаты и дома отдыха. С ограничениями работают кафе и рестораны, парки.Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, примерно в начале ноября, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн."Это высокое плато – это больше заболевших, чем это было летом. Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период, - пояснил он. - Ожидать, что коронавирус к Новому году исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться".