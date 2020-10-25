Ситуация в Белоруссии приобретает новые повороты. К гражданам, журналистам и общественным деятелям присоединились ученые. Специалисты высказали свое мнение о хаосе, происходящем в стране.

Ситуация в Белоруссии приобретает новые повороты. К гражданам, журналистам и общественным деятелям присоединились ученые. Специалисты высказали свое мнение о хаосе, происходящем в стране.Белорусские ученые крайне встревожены происходящим. Политические прогнозы оставляют желать лучшего. Специалисты различных сфер пытаются призвать власть к объективной оценке ситуации.По мнению большинства, правящий режим Беларуси могут остановить только властные структуры."Государство, системно использующее насилие в отношении своих граждан, осуждено на деградацию и крах. Такое будущее готовит для нас власть", – так звучала речь ученых страны.Умнейшие специалисты публично заявили, что больше не могут терпеть беззаконие. Их требования оказались весьма простыми и лаконичными: никакого лицемерия и обмана, лишь свобода и демократичность Беларуси.Кандидаты физических и математических наук уверены, только открытый и честный диалог с правящей элитой позволит стране снова вернуться к нормальной жизни. Накопленные наукой знания и опыт человечества позволяют предполагать, что насилие действительно наносит вред личности человека. Особенно опасными для граждан являются системы организованного давления. Эти системы деформируют психику и ценностные установки как агрессора, так и жертвы.Представители Национальной академии наук и университетов напомнили, что в середине августа три тысячи ученых подписали "обращение против насилия". Однако этого было недостаточно для глобального изменения сложившейся ситуации.