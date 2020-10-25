В Александровском районе загорелось здание сельского клуба. Происшествие случилось в деревне Бухары около 6 часов утра. Местные жители вызвали на место спасателей, те незамедлительно

В Александровском районе загорелось здание сельского клуба. Происшествие случилось в деревне Бухары около 6 часов утра. Местные жители вызвали на место спасателей, те незамедлительно отреагировали на звонок. Одноэтажное здание сельского клуба стояло отдельно от жилых домов, угрозы распространения огня на соседние строения не было. Главной задачей пожарных стало спасение самого клуба. Огонь в здании удалось