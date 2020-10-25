Управляющий одним из хостелов незаконно поставил на учет по месту пребывания иностранных граждан...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.В территориальный отдел полиции поступил материал проверки о том, что управляющий одного из хостелов, расположенного на Новой Басманной улице, незаконно поставил на учет по месту пребывания иностранных граждан.В ходе проверки сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 25-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник, ставя на учет по месту пребывания иностранных граждан, жилое помещение при этом им не предоставлял.Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60