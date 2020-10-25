Вылетел на встречку и снес другую машину. В аварии, которая случилась в Верхних Двориках Александровского района, пострадали 3 человека и 1 погиб. ДТП произошло на 131 километре трассы «Колокша

Вылетел на встречку и снес другую машину. В аварии, которая случилась в Верхних Двориках Александровского района, пострадали 3 человека и 1 погиб. ДТП произошло на 131 километре трассы «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» 24 октября около 9 часов вечера. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, 39-летний водитель автомобиля Ниссан, двигаясь со стороны