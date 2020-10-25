Война без даты окончания. В этом году мы отмечаем 100-летие Русского исхода. Чтобы избежать карающего меча революции 1917 года, сотни тысяч русских беженцев оказались за рубежом.

Война без даты окончания. В этом году мы отмечаем 100-летие Русского исхода. Чтобы избежать карающего меча революции 1917 года, сотни тысяч русских беженцев оказались за рубежом.Духовно-культурная Россия оказалась рассеяна по всему миру. Великий исход- трагедия , живое напоминание об исторической драме. В центре внимания корреспондентов ГТРК Владимир и ВСМЗ - история судеб наших соотечественников. Сегодня мы вспоминаем Владимира Храповицкого.Выпускник Александровского лицея, успешный промышленник, полковник лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. Умный, предприимчивый, прогрессивный Владимир Храповицкий опережал свое время. Вот он в центре на фотографии, как предводитель губернского дворянства. Всегда стремился к новому и неизведанному. Родился Владимир Семенович в Петербурге в 1858 году. Наследник знатной фамилии, родовитого, но нетитулованного дворянства.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Прадед участвовал в наполеоновских компаниях, был героем Аустерлица. Его дед был вице-губернатором Москвы и Орла, был губернатором Н.Новгорода и Санкт-Петербурга. Это люди, которые играли немаловажную роль в истории государства Российского.Карьера в армии была стремительной. В 26 лет Владимир Храповицкий -поручик гвардии командир телеграфной службы полка. Он пользуется расположением обоих императоров. Присутствует на коронации Николая Второго, но уже как полковник гвардии в отставке.Службу Владимир покинул из-за смерти отца. Наследство получил достойное -имение Муромцево в Судогодском уезде Владимирской губернии и 21 тысячу десятин земли. Хозяйство большое, но запущенное, зато вокруг - богатейший лес. Всего за первые два года Храповицкийдобивается невероятных успехов в лесопромышленности – производство приносит ему доход до 90 тысяч рублей в год.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:Если этот человек делал что-то, то ему хотелось это сделать на самом высоком уровне. Наверное , поразить воображение иначе, зачем конный и скотный двор тоже делать в виде рыцарских замковых построек.Храповицкий вместе с супругой занимался благотворительностью. Строил на владимирской земле учебные заведения, музыкальные школы и больницы. В Муромцево промышленник создалвеликолепный усадебный ансамбль. На40 гектарах земли - 72строения, в их числе и храм в честь мученицы царицы Александры Римской.Постройки возводил по чертежам известного архитектора Бойцова. Главный дом – словно рыцарский замок в стиленеоготики. В доме водопровод, канализация, телефон и телеграф, а еще целый парк автомобилей. Поражало и внутренние убранство, часть которого сейчас хранится во Владимиро-Суздальский музей заповеднике.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Отделка полированным деревом, фантастической красоты мебель фабрики "Тона и Шмитта". Если это были ювелирные изделия , то это конечно фабрика Фаберже. Необыкновенной красоты люстры, мраморная скульптура, которую привозили из Италии, бронзовая скульптура заказывалась в Германии и в Вене.Революционный 17 год не пожалеет ни хозяев, ни усадьбу. Храповицким придется эмигрировать, усадьба будет национализирована и разграблена. Дом и великолепный сад придут в запустенье.Долгие годы след Владимира Семёновича был потерян, но несколько лет назад сотрудникам музея удалось найти могилу Храповицкого в Висбадене, увековечить его память - установить там памятную табличку и крест.Сотрудники музея надеются, что память об этом выдающемся человеке будут хранить и на Владимирской земле.Екатерина Таманова Вести- Владимир