Сборная команда Владимирской области по практической стрельбе готовится к Первенству России, которое пройдет 4-6 декабря.

Сборная команда Владимирской области по практической стрельбе готовится к Первенству России, которое пройдет 4-6 декабря.Два года назад спортсмены ездили на Чемпионат мира и завоевали 8 медалей в стрельбеиз пневматического пистолета. Решила научиться стрелятьи наш корреспондент Юлия Шувалова.Юлия, доброе утро, мы как всегда уверены - ты справишься! И все уже во внимании.Юлия Шувалова:Да, доброе утро, Татьяна. У меня боевое настроение. Будем стрелять из спортивного оружия Викинг. Делаю я это впервые в жизни, не знаю, получится у меня или нет, но надеюсь попаду в десяточку.- Итак, первое. Пистолет Викинг, в армии - это пистолет Ярыгин. Его использует Росгвардия, Минобороны, полиция.В нашем случае - это пистолет спортивный и он ничем не отличается от боевого.Таинство выстрела, как правильно попасть в цель. Стрелять может любой, а попасть туда, куда хочет - это целое искусство. Когда впервые берешь в руки огнестрельное оружие испытываешь смешанные чувства: страх волнение, излишнюю самоуверенность, но от таких мыслей сразу нужно избавиться. Главное хладнокровие и точность реакции.Виталий Агафонов, инструктор международного класса по практической стрельбе, тренер сборной команды Владимирской области:- Для начального стрелка, для первого раза этого пистолета вполне достаточно. Надежное оружие. Более опытные спортсмены переходят уже на импортныепистолеты.Главное правило практической стрельбы- это безопасность. Стрелок в себя впитывает до автоматизма. Он никогда не направит оружие туда, куда не нужно, не положен палец на спусковой крючок. Он понимает, как флагман, владеет огнестрельным пистолетом, поэтому он всегда собранный, ответственный, аккуратный.Савелий Варнавский, стрелок:- Чтобы победить нужно не только набрать максимальное количество очков, но и сделать это за минимальное время. А там система уже подсчитывает очки, которые ты заработал. Стрельба - это механический навык, такой же, как к примеру, водить машину. Чем больше стреляешь, тем лучше получается.