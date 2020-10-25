Синоптики прогнозируют на следующей неделе в центральной части страны теплую и солнечную погоду без осадков.

Синоптики прогнозируют на следующей неделе в центральной части страны теплую и солнечную погоду без осадков.Владимирская область оказалась под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья. И в будни температура превысит норму на три-четыре градуса, а в выходные — на шесть-восемь градусов.Воскресенье — день переходный: небольшие осадки и все равно тепло - 7-8 градусов. Ветер от 3 до 11 метров в секунду.Атмосферное давление около 750 мм ртутного столба.А с понедельника понедельника погоду будет определять антициклон. Осадков не будет, давление повышается почти на 10 миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем.