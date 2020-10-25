Водитель сильно пострадал.

По соосбщению пресс-службы МЧС по Владимирской области, вчера ночью в Кольчугинском районе произошла серьезная авария. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кольчугинском районе, на дороге, идущей через поселок Белая Речка. Почти в полночь белый автомобиль Мазда вылетел с дороги, съехал в кювет и влетел в дерево.МЧС сообщает, что ДТП случилось на ул Мелиораторов у дома № 11. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Сотрудники МЧС проводили деблокировку, чтобы достать водителя из машины. Он сильно пострадал от удара. Пока неизвестно, что произошло, возможно, он не справился с управлением на темной скользской дороге или пытался уйти от столкновения с кем-то. Всего в ликвидации последствий аварии принимало участие 11 человек.