Серьезная авария произошла накануне в около 23.30 в поселке на улице мелиораторов в поселке Белая речка Кольчугинского района.

Серьезная авария произошла накануне в около 23.30 в поселке на улице мелиораторов в поселке Белая речка Кольчугинского района.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 11 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.Попавший в ДТП автомобиль оказался в кювете. Чтобы извлечь из него пострадавшего, сотрудниками МЧС проводилась деблокировка, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Информация уточняется.