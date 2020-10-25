Речь идет о Ночи в библиотеке, Ночи искусств и Ночи в музее.

Ночь искусств пройдет во Владимирской области 3 ноября. Владимирский драматический театр покажет два спектакля на своей странице Вконтакте https://vk.com/teatr33. Один из них - «Тайна Старого дома» по новеллам Ольги Гуниной в постановке Юлии Беляевой.Сюжет развивается в семейном доме, который надо продавать. В отчем гнезде встречаются замужние сестры, вспоминают семейные легенды и мистические истории.Также в интернете можно будет посмотреть спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» - вокально-пластическую трагедию по мотивам очерка Н. Лескова в постановке режиссера-балетмейстера Марии Большаковой.