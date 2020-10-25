За последние сутки во Владимирской области ещё 90 человек заболели коронавирусом. Это на два больше, чем накануне. Всего больных в нашем регионе теперь 9 025. В лидерах антирейтинга по новым

За последние сутки во Владимирской области ещё 90 человек заболели коронавирусом. Это на два больше, чем накануне. Всего больных в нашем регионе теперь 9 025. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых пациентов за сутки). На втором месте Муром (14 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Коврова (12 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир