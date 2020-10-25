2272 жителя региона активно болеют ковидом.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-koronavirus-podtverzhden-u-90-chelovek.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 90 человек</a> - 2272 жителя региона активно болеют ковидом.
[url=https://33live.ru/novosti/25-10-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-koronavirus-podtverzhden-u-90-chelovek.html]Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 90 человек[/url] - 2272 жителя региона активно болеют ковидом.