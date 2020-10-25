2272 жителя региона активно болеют ковидом.

2272 жителя региона активно болеют ковидом.Новых умерших за сутки нет. Всего за время пандемии погиб 251 человек.Всего заболело 9025 человек.Большинство из них - 6502 - уже выздоровели.