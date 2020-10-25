За то же время выявлено 90 вновь заболевших.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2020-za-sutki-27-chelovek-vo-vladimirskoj-oblasti-vyzdoroveli-ot-koronavirusa.html" target="_blank">За сутки 27 человек во Владимирской области выздоровели от коронавируса</a> - За то же время выявлено 90 вновь заболевших.
[url=https://33live.ru/novosti/25-10-2020-za-sutki-27-chelovek-vo-vladimirskoj-oblasti-vyzdoroveli-ot-koronavirusa.html]За сутки 27 человек во Владимирской области выздоровели от коронавируса[/url] - За то же время выявлено 90 вновь заболевших.